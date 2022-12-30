На убийцу модели Гретты Ведлер завели новое дело
Москва, 30 декабря, 2022, 14:40 — ИА Регнум. В деле об убийстве 22-летней модели Гретты Ведлер (произошло в 2021 году) появились новые подробности. В отношении её убийцы, жителя Липецка Дмитрия Коровина, возбуждены два новых уголовных дела — о мошенничестве с использованием электронных средств платежа (часть 3 статьи 159 УК РФ) и о краже с причинением значительного ущерба (пункт «в» части 2 статьи 158 УК РФ). Об этом сообщает источник ИА REGNUM.
Уголовные дела были возбуждены накануне, 29 декабря, так как выяснилось, что убийца Ведлер взял, используя её сим-карту, кредит в банке на сумму 743 тысячи рублей будто бы от её имени. Кредит был взят в «Тинькофф Банке» через банковское мобильное приложение.
Сотрудники банка, не подозревая об обмане, заключили с ним кредитный договор от 1 марта в размере 743 тысяч рублей. Деньги, которые поступили к мошеннику на расчётный счёт, Коровин возвращать банку не собирался.
Когда в кредитной организации убедились, что заёмщик не будет возвращать деньги, они обратились в правоохранительные органы. Следователи восстановили картину преступления и установили личность фигуранта.
Второе дело, о краже, возбуждено в связи с тем, что Коровин похитил у модели мобильный телефон (ущерб составил 41 993 рубля).
Напомним, в середине марта этого года в Москве нашли тело Ведлер, которая внезапно пропала в конце февраля 2021 года. Тело обнаружили в чемодане, подозреваемого в убийстве жителя Липецка задержали. Вину в убийстве он полностью признал.