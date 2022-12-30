Москва, 30 декабря, 2022, 14:40 — ИА Регнум. В деле об убийстве 22-летней модели Гретты Ведлер (произошло в 2021 году) появились новые подробности. В отношении её убийцы, жителя Липецка Дмитрия Коровина, возбуждены два новых уголовных дела — о мошенничестве с использованием электронных средств платежа (часть 3 статьи 159 УК РФ) и о краже с причинением значительного ущерба (пункт «в» части 2 статьи 158 УК РФ). Об этом сообщает источник ИА REGNUM.

Эдвард Мунк. Убийца. 1906

Уголовные дела были возбуждены накануне, 29 декабря, так как выяснилось, что убийца Ведлер взял, используя её сим-карту, кредит в банке на сумму 743 тысячи рублей будто бы от её имени. Кредит был взят в «Тинькофф Банке» через банковское мобильное приложение.

Сотрудники банка, не подозревая об обмане, заключили с ним кредитный договор от 1 марта в размере 743 тысяч рублей. Деньги, которые поступили к мошеннику на расчётный счёт, Коровин возвращать банку не собирался.

Когда в кредитной организации убедились, что заёмщик не будет возвращать деньги, они обратились в правоохранительные органы. Следователи восстановили картину преступления и установили личность фигуранта.

Второе дело, о краже, возбуждено в связи с тем, что Коровин похитил у модели мобильный телефон (ущерб составил 41 993 рубля).

Напомним, в середине марта этого года в Москве нашли тело Ведлер, которая внезапно пропала в конце февраля 2021 года. Тело обнаружили в чемодане, подозреваемого в убийстве жителя Липецка задержали. Вину в убийстве он полностью признал.