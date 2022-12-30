Москва, 30 декабря, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Детали визита председателя Китая Си Цзиньпина в Россию, который ожидается весной 2023 года, пока не определены. Об этом 30 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Его спросили, на какую дату запланирован визит и ограничится ли китайский лидер посещением только Москвы.

«Пока эти детали не определены. Они будут определяться по дипломатическим каналам», — сказал Песков.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции пригласил Си Цзиньпина посетить Россию будущей весной. Он отметил, что это будет демонстрацией прочности российско-китайских отношений всему миру.