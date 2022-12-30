Москва, 30 декабря, 2022, 14:20 — ИА Регнум. В антикоррупционном указе о запрете публикации данных о доходах, который ранее подписал президент России Владимир Путин, чётко прописано, какие категории граждан попадают под действие документа. Об этом 30 декабря журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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Официальный представитель Кремля подчеркнул, что в указе нет места для какого-то двойного толкования.

«Из указа абсолютно ясно, кого это касается. Это касается тех, кто работает на [новых] территориях [России]», ― пояснил Песков.

Пресс-секретарь главы государства также отметил, что ему 29 декабря поступило много запросов на эту тему, однако ни на один он отвечать не стал.

«Ждал, пока прочитаете указ», ― указал журналистам Песков.

«Моя оплошность, приношу вам извинения, что не рекомендовал ознакомиться с указом», ― добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому военнослужащие ― участники специальной военной операции, а также чиновники, которые командированы в новые регионы России, могут временно не подавать декларации о доходах и расходах.

Отмечается, что решение будет действовать «в период проведения специальной военной операции и впредь до издания соответствующих нормативных правовых актов РФ».