Москва, 30 декабря, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин не будет поздравлять с Новым годом лидеров недружественных России стран. Об этом заявил в ходе пресс-конференции 30 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин

В ответ на вопрос одного из журналистов, планирует ли Владимир Путин направлять поздравления с Новым годом иностранным лидерам недружественных стран, в том числе президенту США Джо Байдену, канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, президенту Франции Эммануэлю Макрону, Песков ответил:

«Не будет, эти наши визави сами не направляют никаких поздравлений, мы сейчас фактически не имеем с ними контактов. Учитывая те недружественные действия, которые ими принимаются на постоянной основе, президент не будет их поздравлять».