Москва, 30 декабря, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Кремль обеспокоен инцидентом с украинской ракетой в Белоруссии. Об этом 30 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Союзное государство

Отвечая на вопрос журналистов о падении украинской ракеты на территории Белоруссии, Дмитрий Песков отметил, что военные России и Белоруссии находятся в постоянном контакте. Это, по словам пресс-секретаря, позволяет оперативно обмениваться информацией.

«Это то событие, которое вызывает крайнюю обеспокоенность не только у нас, но и у наших белорусских партнеров», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря на территорию деревни в Ивановском районе Белоруссии упали сбитые системами ПВО Белоруссии обломки ракеты комплекса С-300, запущенной ВСУ.

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