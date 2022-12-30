Москва, 30 декабря, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Общение президента России с журналистами пока не вернётся к тому формату, который существовал до пандемии коронавируса, сообщил 30 декабря журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Вряд ли оно будет совсем таким же, как оно было до пандемии», — сказал Песков.

Представитель Кремля напомнил, что вирусы мутируют, наблюдаются «волны гриппа», пояснив, что тем, кто несёт ответственность за безопасность президента и за его здоровье, приходится принимать меры безопасности.