Песков заявил, что общение Путина и СМИ не будет таким, как до пандемии
Москва, 30 декабря, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Общение президента России с журналистами пока не вернётся к тому формату, который существовал до пандемии коронавируса, сообщил 30 декабря журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
«Вряд ли оно будет совсем таким же, как оно было до пандемии», — сказал Песков.
Представитель Кремля напомнил, что вирусы мутируют, наблюдаются «волны гриппа», пояснив, что тем, кто несёт ответственность за безопасность президента и за его здоровье, приходится принимать меры безопасности.