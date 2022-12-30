Москва, 30 декабря, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Советский Союз — это неотъемлемая часть истории России, и тот, кто не жалеет о его развале, не имеет сердца, а желающий его восстановить — не имеет мозгов. Об этом 30 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дружба народов. Плакат СССР

Как отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, какие главные уроки можно извлечь из развала СССР, это, по его мнению, является темой для лекции на 2–3 часа, в которой будет столько же точек зрения, сколько и лекторов.

«Я не хотел бы быть одним из таких лекторов. Я, единственное, что могу сказать, Советский Союз — это неотъемлемая часть нашей истории», — сказал он.

Также Песков процитировал слова президента России Владимира Путина на эту тему.

«Хочу напомнить вам слова Путина, что тот, кто не жалеет в связи с утратой Советского Союза, не имеет сердца, а тот, кто хочет его восстановить, не имеет мозгов», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что рассуждать о том, каким мог стать СССР сегодня, некорректно.

Отметим, 30 декабря 2022 года исполняется 100 лет со дня образования Советского Союза.