Москва, 30 декабря, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Выборы президента в 2024 году запланированы и так или иначе последуют. Об этом 30 декабря представителям СМИ заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Василий Иванов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Да, они у нас на 2024 год запланированы, поэтому с точки зрения каких-то начал электоральных процессов, наверное, они, конечно, так или иначе последуют», — сказал Песков.

Он также добавил, что для президента никогда не было главным, предвыборный год или нет, поскольку у него в приоритете находятся субстантивная работа и осязаемые результаты.

Напомним, в ходе общения с журналистами в ноябре Песков признавался, что президент РФ Владимир Путин пока не решил, будет ли выдвигать свою кандидатуру на выборах президента в 2024 году.