Москва, 30 декабря, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Россия закончит специальную военную операцию на Украине к осени 2023 года. Разрешится конфликт военно-политическими методами. Об этом заявил военный корреспондент Дмитрий Стешин.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

«Предположу, что закончится к осени следующего года и окончание СВО будет военно-политическим. Чисто военного решения нет, и чисто политического решения тоже нет»,— ответил Стешин на вопрос «Комсомольской правды».

По мнению военного эксперта, в результате конфликта будут освобождены все русскоязычные территории. Не исключил Стешин и присоединения к России областей Западной Украины. По его словам, украинцы очень практичны и в этом вопросе могут ответить положительно за союз с Россией методом референдумов.

«Все русскоязычные области, населенные людьми, говорящими на русском, должны стать освобожденными Россией территориями. В остальных областях, я совсем не удивлюсь, если Ивано-Франковск вдруг проголосует на референдуме за вхождение в состав Российской Федерации. Они очень практичные люди — украинцы»,— заявил военкор.