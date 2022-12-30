Мелитополь, 30 декабря, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины обстреляли город Энергодар Запорожской республики. Об этом 30 декабря сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Ralf1969 Запорожская АЭС

Отмечается, что разрывы снарядов зафиксированы вблизи промышленной зоны и Запорожской атомной электростанции.

«Энергодар под обстрелом боевиков ВСУ. <…> Разрывы снарядов фиксируются вблизи промзоны и ЗАЭС», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале деятеля.

Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК сообщали об обстреле территории республики со стороны вооруженных сил Украины из американских РСЗО M142 HIMARS.