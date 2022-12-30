Москва, 30 декабря, 2022, 14:07 — ИА Регнум. За 2022 год в России резко снизилось число тех, кто считает, что восстановление СССР «безусловно невозможно». Если годом ранее такой ответ на этот вопрос дали 40% респондентов, то теперь их всего 25%. Такие данные приводятся в отчете ВЦИОМ, проводившего опрос накануне 100-летия образования Союза Советских Социалистических Республик.

(сc) Morwen Контурная карта СССР

По данным опроса, 58% россиян сожалеют о распаде СССР. Причем, за последние 17 лет число тех, кто сожалеет, несколько сократилось: в 2005 году сожалели 66%. Не сожалеют о распаде СССР 20% респондентов, в 2005 году так отвечало 23%. С 2005 года стало гораздо больше тех, кого вопрос об СССР оставляет безразличным, — 13% в 2022 году против 6% в 2005-м.

В восстановление СССР «безусловно верят» 5%, еще 22% опрошенных говорят, что это «скорее возможно». По сравнению с прошлым годом резко снизилось количество тех, кто считает, что восстановление СССР «безусловно невозможно»: было 40%, теперь только 25%.

51% опрошенных ВЦИОМ россиян уверены, что в СССР «было больше хорошего, чем плохого». 38% считают, что хорошего и плохого было в равной степени. Только 5% говорят, что «плохого было больше, чем хорошего».

Самым выдающимся достижением СССР подавляющее большинство (55%) считают космическую программу. «Победа в ВОВ» отвечали 13%, «развитие промышленности» — 12%, ответы «развитие науки» и «ядерные технологии» набрали по 10%, «бесплатное образование» — 9%.

Самыми распространенными ассоциациями с СССР стали: «Стабильность / уверенность в завтрашнем дне / спокойствие / надежность» (16%), «Детство / молодость / беззаботное детство / родился/вырос в СССР» (15%, просто «Положительные / хорошее время / всё хорошо / было лучше / хорошо жили» — 15%, «Дружба народов / единство / сплоченность / братство / взаимопомощь / доброта» — 13%.

Остальные ассоциации с СССР набрали 5% или меньше. Среди них «величие», «всё дешево», «дефицит», «пионерия», «репрессии», «Сталин», «ностальгия», «Гагарин», «ГОСТ» и «мир, труд, май».

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения приурочен к столетию создания СССР.

В феврале 2022 года Россия начала специальную военную операцию по защите жителей Донбасса, целями которой были объявлены демилитаризация и денационализация Украины, преступный режим которой уже 8 лет осуществлял геноцид населения Донецкой и Луганской Народных Республик. Одним из результатов спецоперации стали референдумы, прошедшие в конце сентября в ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областях Украины. Жители этих территорий выбрали воссоединение с Россией, причем в ЛНР и ДНР процент проголосовавших «за» приблизился к 100, в Запорожье — более 93%, а в Херсонской области — более 87%. И это при невероятно высокой явке, несмотря на продолжающиеся обстрелы. Таким образом территория Российской Федерации выросла более чем на 100 тыс. квадратных километров, а население — более чем на 6 млн человек.