Тбилиси, 30 декабря, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили с 3 января прекратит выдавать разрешения депутатам на посещение осужденного экс-президента страны Михаила Саакашвили. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба законодательного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

В Грузии имеют право посещать без специального разрешения заключенных президент страны, премьер-министр, спикер парламента, народный защитник и ещё ряд должностных лиц. Депутаты парламента для этого должны получить разрешение у председателя законодательного органа.

«Министр юстиции уведомил спикера парламента Грузии об ужесточении мер безопасности Специальной пенитенциарной службой, в том числе связанных с собраниями, в целях защиты безопасности и законных интересов осужденного Михаила Саакашвили, и просил учесть указанное обстоятельство для выдачи разрешений депутатам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Саакашвили также могут продолжать посещать адвокаты, побывавшие у него за 455 дней заключения 533 раза. Кроме того, право на круглосуточное посещение заключённых есть у сотрудников офиса народного защитника Грузии, которые бывали у экс-президента 57 раз.

Стоит отметить, что за время заключения Саакашвили, по данным пенитенциарной службы, депутаты его посетили 228 раз. Часто через них он передавал призывы политического характера, в том числе призывал своих сторонников повторить в Грузии опыт «революций», прошедших на Украине и в Армении.