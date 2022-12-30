Луганск, 30 декабря, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Киевские боевики подвергли обстрелу город Стаханов в Луганской Народной Республике. Об этом 30 декабря сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Стрельба РСЗО HIMARS на Украине

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Уточняется, что огонь по населённому пункту вёлся с применением реактивных систем залпового огня HIMARS. Всего было выпущено три ракеты типа M31 GMLRS.

«В результате обстрела населённого пункта Стаханов повреждены шесть жилых домов и газопровод», ― говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее СК России заявил, что на сегодняшний день общий подсчитанный ущерб ДНР и ЛНР от обстрелов со стороны ВСУ превысил 228 млрд рублей. Всего экспертиза была проведена по 68 тысячам объектов.