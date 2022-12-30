Телемост с родными организовали для российских военных в зоне СВО
Военнослужащие РФ в зоне СВО увиделись с родными благодаря телемосту
Москва, 30 декабря, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Российские военнослужащие, находящиеся в зоне спецоперации, смогли увидеться со своими семьями благодаря телемосту, сообщили 30 декабря в Минобороны России.
В видео, опубликованном в телеграм-канале ведомства, говорится, что телевизионный мост с Казанью был организован для военнослужащих Центрального военного округа, задействованных в тыловой зоне спецоперации. Собравшиеся обменялись словами поддержки и праздничными поздравлениями.
Отмечается, что такие телемосты проводятся регулярно в целях поддержания боевого духа личного состава и информирования семей военнослужащих.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны РФ опубликовало интервью с российским военнослужащим, который рассказал о своем боевом опыте в зоне специальной военной операции (СВО).