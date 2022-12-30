Мелитополь, 30 декабря, 2022, 13:56 — ИА Регнум. В Энергодаре предотвращен теракт. Неизвестные заминировали автомобиль. Получив сигнал об этом, спецслужбы приняли решение в целях безопасности подорвать машину на месте. Об этом сообщил 30 декабря председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергодар

Машина была оставлена неизвестными на парковке. Внутри она была напичкана большим количеством взрывчатки.

«В Энергодаре на парковке была обнаружена брошенная машина. По поступившей оперативной информации, автомобиль был заминирован большим количеством взрывчатки», — цитирует Рогова РИА Новости.

Ранее Рогов сообщил о том, что 30 декабря «в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского», прозвучало минимум три взрыва.