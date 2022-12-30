Донецк, 30 декабря, 2022, 13:56 — ИА Регнум. С призывом к депутатам парламента Донецкой Народной Республики (ДНР) наладить диалог с жителями освобождённых от киевских боевиков территорий региона обратился 30 декабря врио главы республики Денис Пушилин во время оглашения своего ежегодного послания к депутатам парламента региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

Как отметил Пушилин, он не сомневается в том, что территория Донецкой Народной Республики в пределах её конституционных границ будет полностью освобождена Вооружёнными силами России.

«Вам, парламентариям, предстоит решить не менее ответственную задачу по налаживанию диалога с жителями освобождаемых территорий, по установлению с ними контакта и созданию условий для того, чтобы переходный процесс стал для всего населения Донецкой Народной Республики безболезненным и непродолжительным», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что перед предстоящими в 2023 году выборами в республике избирательный процесс в регионе необходимо урегулировать законодательно.