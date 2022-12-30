Собянин сообщил о завершении строительства Большой кольцевой линии метро
Москва, 30 декабря, 2022, 14:10 — ИА Регнум. В Москве полностью завершено строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом представителям СМИ заявил мэр столицы Сергей Собянин во время технического пуска последнего, восточного участка линии 30 декабря.
«Поздравляю с большим событием в Московском метрополитене — с окончанием строительства последнего 10-километрового участка Большой кольцевой линии метро, самого большого проекта в мире кольцевых линий метрополитена и самого большого проекта в истории московского метро», — сказал Собянин.
По словам градоначальника, теперь начнутся пусконаладочные работы, а уже в 2023 году БКЛ введут в эксплуатацию.
Напомним, в настоящий момент поезда БКЛ идут между «Савеловской» и «Каховской». Полностью открыться для пассажиров БКЛ должна в первом квартале 2023 года.