Москва, 30 декабря, 2022, 14:10 — ИА Регнум. В Москве полностью завершено строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом представителям СМИ заявил мэр столицы Сергей Собянин во время технического пуска последнего, восточного участка линии 30 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Поздравляю с большим событием в Московском метрополитене — с окончанием строительства последнего 10-километрового участка Большой кольцевой линии метро, самого большого проекта в мире кольцевых линий метрополитена и самого большого проекта в истории московского метро», — сказал Собянин.

По словам градоначальника, теперь начнутся пусконаладочные работы, а уже в 2023 году БКЛ введут в эксплуатацию.

Напомним, в настоящий момент поезда БКЛ идут между «Савеловской» и «Каховской». Полностью открыться для пассажиров БКЛ должна в первом квартале 2023 года.