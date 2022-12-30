ВС России нанесли удары по 73 артиллерийским подразделениям ВСУ
Москва, 30 декабря, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Удары нанесены российскими военными по 73 артиллерийским подразделениям украинских боевиков за сутки, сообщил 30 декабря журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Иван Шилов ИА REGNUM
Артиллерия ВСУ
«Ракетными войсками и артиллерией группировок войск за сутки поражены 73 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 86 районах».
Напомним, Конашенков заявил, что накануне, 29 декабря, российские военные нанесли серию массированных ударов по военным объектам и электростанциям Украины.