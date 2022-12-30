Москва, 30 декабря, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Удары нанесены российскими военными по 73 артиллерийским подразделениям украинских боевиков за сутки, сообщил 30 декабря журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков

«Ракетными войсками и артиллерией группировок войск за сутки поражены 73 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 86 районах».