Донецк, 30 декабря, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Вооруженные силы Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции за последние сутки в районе населенного пункта Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики сбили украинский самолет МиГ-29. Об этом сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге 30 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

«Авиацией ВКС России… сбит самолет МиГ-29 ВСУ», — сказал он.

Также в ходе брифинга сообщили о двух сбитых вертолетах Ми-8 вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Дружковка и Яблоновка.

Ранее сообщалось об уничтожении Вооруженными силами России радиолокационной станции зенитного ракетного комплекса С-300 в Сумской области.