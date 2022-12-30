Санкт-Петербург, 30 декабря, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Государственный Эрмитаж 30 декабря в Георгиевском зале представил журналистам бесценный подарок, полученный от частного коллекционера. Им стал указ императора Петра I «О соблюдении законов в государстве на всех уровнях управления, всеми подданными под страхом смертной казни». Документ на немецком языке был напечатан в Риге 20 августа 1722 года, после присоединения прибалтийских земель к России.

ИА REGNUM Эрмитаж

Документ преподнесён в дар музею коллекционером Анатолием Жуковым в честь 350-летия со дня рождения Петра Великого, которое широко отмечалось в 2022 году. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский отметил, что это уже не первый подарок от коллекционера, который становится экспонатом музея.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», также сегодня были представлены и другие подарки, которые получил Эрмитаж в уходящем году. Среди них — книга академика Бориса Пиотровского, также руководившего Эрмитажем, написанная в годы блокады Ленинграда и изданная в 1944 году. Она посвящена древнему царству Урарту. Также фонды музея пополнили кувшин, найденный при раскопках Урарту, и наконечники стрел.