Алчевск, ЛНР, 30 декабря, 2022, 13:44 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике (ЛНР) обстрел со стороны ВСУ разрушил общежитие университета, сообщает 30 декабря представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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В сообщении говорится, что общежитие Донбасского государственного технического университета разрушено в результате обстрела ВСУ города Алчевска, повреждены учебный корпус, библиотека и ресторан.

«В результате обстрела населенного пункта Алчевск с применением американской РСЗО M142 HIMARS (противником выпущено 12 ракет типа M31 GMLRS) разрушено общежитие ДонГТИ, а также повреждено шесть жилых домов, учебный корпус и библиотека ДонГТИ, магазин и ресторан «Кругозор», — говорится в сообщении.

Реактивная система залпового огня HIMARS разработана в США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что ударами авиации Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей на краснолиманском направлении.