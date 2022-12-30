Москва, 30 декабря, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Артиллерийская техника ВСУ, а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» уничтожены 30 декабря в ходе спецоперации, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Он уточнил, что две самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика» были уничтожены в районах населённых пунктов Красногоровка и Берестовое в ДНР.

В районах населённых пунктов Малиновка (ДНР) и Лозовая (Харьковская область) нанесёнными ВС РФ ударами уничтожена боевая машина РСЗО «Град» и гаубицы Д-20 и Д-30.

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