Ростов-на-Дону, 30 декабря, 2022, 13:42 — ИА Регнум. «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* ― организация, деятельность которой запрещена в РФ

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

Житель Крыма признан виновным в участии в террористической организации. Об этом 30 декабря сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

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На скамье подсудимых оказался Эрнес Ахметов. Его обвинили в участии в террористической организации, приготовлении к преступлению и подготовке насильственного захвата власти (по ч. 2 ст. 205.5, ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ).

Установлено, что подсудимый в 2016 году вступил в действующее на территории Крыма структурное подразделение «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Действуя в составе данной организации […] Ахметов принимал активное участие в мероприятиях ячейки, изучал идеологические материалы и литературу «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», ― говорится в сообщении суда в телеграм-канале.

Кроме того, подсудимый обучался, как проводить пропагандистскую работу среди населения и склонять местных жителей к участию в деятельности организации. В октябре 2017 года житель Крыма был задержан.

Суд назначил Ахметову наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока в законную силу не вступил.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря в Ростове-на-Дону состоялось оглашение приговора жителю Крыма Марлену Мустафаеву. Его признали виновным в организации ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Суд приговорил его к 17 годам лишения свободы.

По данным следствия, в 2017 году обвиняемый в сообществе с другими лицами организовал на территории полуострова деятельность структурного подразделения «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В течение последующих лет он проводил пропагандистскую работу среди населения, вербуя новых членов для незаконной деятельности.