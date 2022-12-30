Москва, 30 декабря, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Уровень доверия граждан России президенту РФ Владимиру Путину вырос за последнюю неделю до 78,5%. Рост составил 0,4 п. п., сообщил 30 декабря Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Также увеличился уровень одобрения деятельности президента, составив 74,9% (плюс 0,6 п. п. за неделю).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Что касается мнения жителей России о деятельности правительства, то его работу поддерживают 49,7% респондентов (плюс 1,1 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина — 52,4% (плюс 1,3 п. п.). О своем доверии премьер-министру заявили 61,3% опрошенных (плюс 1,7 п. п. за неделю).

ВЦИОМ проводил телефонный опрос с 19 по 25 декабря, опросив 1600 граждан России старше 18 лет.

Напомним, о своем доверии президенту РФ Владимиру Путину 20 ноября 2022 года заявили 78,7% российских граждан.