СК возбудил дело после смертельного ДТП в Саратовской области
Следователи возбудили дело после ДТП со смертельным исходом в Саратовской области
Саратов, 30 декабря, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту автомобильной аварии с участием легкового автомобиля и тягача в Энгельсском районе Саратовской области, в результате которого погибли трое взрослых и ребенок, возбудили следователи. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.
«Следственным отделом по городу Энгельсу следственного управления по Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, в результате которого погибли четверо граждан (ч. 5 ст. 264 УК РФ)», — говорится в сообщении.
Также указывается, что, по информации следователей, двигавшийся вечером 28 декабря в сторону Энгельса легковой автомобиль ВАЗ-21 063 выехал на встречную полосу и столкнулся с тягачом марки «Форд Ф-МАКС ССК-1» с полуприцепом, в результате чего погибли 40-летний водитель легковушки и ехавшие с ним члены его семьи: 39-летняя супруга, пятилетний сын и 64-летняя мать.
Кроме этого, отмечается, что находившийся вместе с семьёй в легковом автомобиле ВАЗ пассажир был госпитализирован в тяжёлом состоянии, а водитель грузовика не пострадал.
Помимо того, добавляется, что в данный момент ведётся следствие, а также назначены необходимые судебные экспертизы и идёт выяснение всех обстоятельств ДТП.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате столкновения трёх автомобилей на трассе Уфа — Оренбург в Башкирии погибли два человека.