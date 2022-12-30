Саратов, 30 декабря, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту автомобильной аварии с участием легкового автомобиля и тягача в Энгельсском районе Саратовской области, в результате которого погибли трое взрослых и ребенок, возбудили следователи. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Следственным отделом по городу Энгельсу следственного управления по Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, в результате которого погибли четверо граждан (ч. 5 ст. 264 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по информации следователей, двигавшийся вечером 28 декабря в сторону Энгельса легковой автомобиль ВАЗ-21 063 выехал на встречную полосу и столкнулся с тягачом марки «Форд Ф-МАКС ССК-1» с полуприцепом, в результате чего погибли 40-летний водитель легковушки и ехавшие с ним члены его семьи: 39-летняя супруга, пятилетний сын и 64-летняя мать.

Кроме этого, отмечается, что находившийся вместе с семьёй в легковом автомобиле ВАЗ пассажир был госпитализирован в тяжёлом состоянии, а водитель грузовика не пострадал.

Помимо того, добавляется, что в данный момент ведётся следствие, а также назначены необходимые судебные экспертизы и идёт выяснение всех обстоятельств ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате столкновения трёх автомобилей на трассе Уфа — Оренбург в Башкирии погибли два человека.