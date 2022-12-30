Москва, 30 декабря, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил (ВС) России за последние сутки сбили 15 беспилотников ВСУ и девять запущенных по российской территории ракет. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Зенитный ракетный комплекс С-400

«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть ударных беспилотных летательных аппаратов, в том числе три реактивных беспилотных летательных аппарата «Стриж», — говорится в сообщении.

Также были сбиты восемь БПЛА противника, пролетавших над территориями Херсонской области и ЛНР. Один «Байрактар-ТБ2» сбили возле Очакова Николаевской области Украины.

Кроме того, сообщается о восьми сбитых реактивных снарядах над городом Моспино и посёлком Новое в ДНР и населёнными пунктами Свистуновка, Первомайск и Троицкое в ЛНР. Над Горловкой была перехвачена противорадиолокационная ракета HARM, произведённая в США.