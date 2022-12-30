Сумы, Украина, 30 декабря, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Удары по системам радиообнаружения ВСУ нанесены в ходе спецоперации ВС России 30 декабря, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Министерство обороны России Уничтоженные ЗРК С-300 ВСУ

Представитель Минобороны уточнил, что в Сумской области российские военные уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300, который ВСУ применяли для нанесения ударов. Станция была размещена украинскими боевиками в районе населённого пункта Лебедин.

Кроме того, уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства. Они находились в ДНР в районах населённых пунктов Часов Яр и Весёлое и были уничтожены ударами российских ракетных войск и артиллерии.