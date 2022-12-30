Москва, 30 декабря, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Российские военные за сутки уничтожили до 50 киевских боевиков на донецком направлении. Об этом 30 декабря сообщили в Министерстве обороны России.

Министерство обороны России Боевая работа танковых подразделений в ходе СВО

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«Потери противника за сутки на данном направлении составили до 50 военнослужащих [киевского режима], три бронетранспортёра и четыре пикапа», ― говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

По данным Минобороны, на донецком направлении в ходе успешных наступательных действий ВС России нанесли поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе населённого пункта Красная Гора Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районе населённого пункта Клещеевка в ДНР была поражена 60-я механизированная бригада киевских боевиков.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 29 декабря, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что подразделения Вооружённых сил России продолжили наступление на донецком направлении и заняли новые позиции и рубежи. Здесь за сутки российские военные уничтожили свыше 80 боевиков киевского террористического режима.