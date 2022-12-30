Москва, 30 декабря, 2022, 13:30 — ИА Регнум. На уходящей неделе telegram-каналы России писали про самые нелепые новогодние украшения, бассейн оливье, приключения барана в аэропорту Махачкалы и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

М/с «Ну, погоди!», 14 серия, реж. Вячеслав Котёночкин, 1984, СССР Робо-Заяц

Центральный федеральный округ

Новый, предельно странный способ угроз появился у «телефонных террористов»: подмосковным судам пригрозили фекальной бомбой. Бомба должна была взорваться фекальным взрывом и… сами понимаете. Финал этой истории, впрочем, получился обычным. «Суды, конечно, эвакуировали, но так ничего и не нашли», — пишет «Мослента».

Северо-Западный федеральный округ

«Поставить поставили, но открыть не торопятся», — сообщает 1703. Речь идет о памятнике Александру Блоку, который уже больше недели стоит в Санкт-Петербурге на улице Декабристов. Он завернут в ткань и пластик и ждет официального открытия. Теперь оно состоится уже, видимо, после Нового года.

Приволжский федеральный округ

Замысловатая история случилась в Нижегородской области. Сосед перебросил на даче через забор соседке семена конопли. Они взошли. Соседка не замечала развесистые кусты, потому что злоумышленник их вовремя подрезал, сушил, и не исключено, что пользовался. Полиция заинтересовалась женщиной, но быстро, как сообщает Ni Mash, нашла истинного любителя экзотических трав.

«Злой самаритянин» рассказал, что раздражает жителей Самары в новогоднюю ночь. Список вполне обычный, хотя и небезынтересный. Большинство горожан считает встречу Нового года не только праздником, но и источником сильного стресса. Каждый четвертый раздражается от фейерверков. Каждый седьмой злится от скучной новогодней программы. Двум процентам не нравится, что веселье быстро кончается. Только 21 процент всем доволен.

В Перми придумали новое средство уборки снега, узнал «Голос торамы». Здесь изобрели устройство для прессования снега в кирпичи. С его помощью снег проще убирать с улиц, а из блоков можно сооружать снегозадерживающие стены и участки зимних автомобильных дорог. Ждем во всех городах.

Жителю Башкирии повезло: в последние дни уходящего года он выиграл в лотерее сразу 6 млн рублей. Странно, но забирать их он не торопится. «Билет стоил 60 рублей. Очень надеемся, что он все еще у покупателя в целости и сохранности — иначе история об удаче превратится в историю о неудачнике», — пишет «Башкирский домовой».

Южный федеральный округ

В Ростове-на-Дону ветеринарным врачам пришлось спасать жизнь игуане, которая проглотила мужской носок. Сложная операция увенчалась успехом и для ящерицы, и для носка. «Благодаря оперативному вмешательству рептилия пошла на поправку и ведет свой обычный образ жизни. А хозяин сразу прячет носки в ящик», — иронизирует «Ростов главный».

В Краснодарском крае решили взорвать петарду, вложив ее в дырку в пне. «Кубань 23» сообщает, что результат получился впечатляющим. Пень от взрыва полетел, как ракета, от его удара выгнулась секция железного забора, пострадал стоявший за забором автомобиль. Хорошее предупреждение любителям фейерверков и шутих.

Северо-Кавказский федеральный округ

В Махачкале баран устроил гонки с сотрудниками аэропорта. «Ставрополье 26» пишет, что животное забежало в здание с улицы: на парковку зашли несколько баранов, и, когда их стали гонять, одного случайно загнали в аэропорт, а затем и на багажную ленту. Оттуда баран помчался к стойкам регистрации рейса на Санкт-Петербург. Его с трудом поймали и вернули обратно на пастбище. В Петербург ему попасть не удалось.

Уральский федеральный округ

На Урале — буйство необычных новогодних украшений, или, вернее сказать, устрашений. В Лангепасе в ХМАО установили фигурку зайца-киборга из «Ну, погоди!» со светящимися глазами, передает «Ханты, деньги, нефтевышки».

В Нижневартовске поставили Снегурочку с лицом Чингисхана, а еще целую толпу снеговиков-зайцев, на редкость пугающих. «Символ года никак не получается милым, хоть конкурс устраивай на самого страшненького. В соцсетях пишут, что кто-то должен остановить это позор. Боятся, что нижневартовские зайцы приснятся — будет не до смеха», — резюмирует «Столица деревень».

Там же на Урале эвакуаторщики оказались настолько суровыми, что увезли на штрафстоянку сани Деда Мороза. Впрочем, предполагает «Бажовский сказ», здесь, скорее всего, просто кто-то снимал веселый новогодний ролик.

Сибирский федеральный округ

Музей новогоднего настроения открыли в Абакане, причем в несколько необычном месте — в Хакасском государственном университете. «Узник Абакана» передает, что на выставке представили советские елочные игрушки, открытки, книгу рецептов. Студентам нравится.

Тем временем в новосибирском ТРЦ приготовили целый бассейн оливье. «Главные новости | Новосибирск» узнали, что сделали четыре тонны. На оливье ушло в том числе 8500 яиц и более полутонны зеленого горошка. Салат раздали желающим в коробочках по полкило.

В Красноярске установили самый высокий в России флагшток. Но это не точно. Высота флагштока — сто метров. «Алюминиевые огурцы» подсчитали, что в Петербурге есть флагшток на пять метров выше, правда, с флагом футбольного клуба «Зенит», а красноярский — с государственным флагом России. Но все равно рекорд получился немного смазанным.

В том же регионе появились необычные объявления на автобусных остановках. На них дама ищет друга молодости. К слову сказать, ищет давно: уже 25 лет. «Скоро Новый год и Рождество, а в эти праздники всегда случаются различные приятные чудеса. Давайте поможем Виктории найти друга юности, которого она уже давно ищет», — решил помочь женщине канал «Gornovosti Красноярск».

Дальневосточный федеральный округ

Уральским страшным зайцам вполне составит конкуренцию символ Нового года из Якутии. «КП-Якутия» пишет, что здесь поставили огромного зайца из навоза. Он украшает село Уолба Таттинского улуса и даже играет на барабане, тоже, надо полагать, из навоза.

«Мачо с Авачи» узнал, что каждый четвертый житель России хотел бы побывать на восточных рубежах России: на Камчатке, Байкале или Сахалине. Остается пожелать, чтобы в наступающем году эти желания исполнились. С Новым годом!