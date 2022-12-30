Москва, 30 декабря, 2022, 13:29 — ИА Регнум. За прошедшие сутки российские военные и бойцы бригады территориальной обороны ликвидировали более 70 боевиков ВСУ в Донецкой Народной Республике. Помимо этого, были уничтожены 11 единиц автотранспорта, сообщила 30 декабря пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Министерство обороны России Боевая работа РСЗО «Град» Южного военного округа в ходе спецоперации

«На южнодонецком направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии по сосредоточению подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка, а также 108-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Пречистовка, уничтожено более 70 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны также сообщили, что потери киевского режима в автотехнике за минувшие сутки составили пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.