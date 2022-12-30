ВС России нанесли удар по военным объектам и объектам энергетики на Украине
Минобороны РФ сообщило о массированном высокоточном ударе по объектам на территории Украины
Москва, 30 декабря, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Массированный удар высокоточным оружием большой дальности нанесли 29 декабря по системе военного управления и объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса режима Киева, Вооруженные силы (ВС) РФ. Об этом 30 декабря рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«29 декабря Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления и объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены», — сказал он.
Также Конашенков отметил, что с помощью ударов было остановлено производство и ремонт военной техники и боеприпасов киевских нацистов, а также прекращена переброска резервов боевиков ВСУ из западных, захваченных Киевом регионов Украины.
Кроме того, он добавил, что в результате удара поставленное Западом киевскому режиму вооружение было заблокировано в тыловых районах.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время на всей захваченной Киевом территории Украины объявлен режим воздушной тревоги.