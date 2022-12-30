Москва, 30 декабря, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Массированный удар высокоточным оружием большой дальности нанесли 29 декабря по системе военного управления и объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса режима Киева, Вооруженные силы (ВС) РФ. Об этом 30 декабря рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«29 декабря Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления и объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены», — сказал он.

Также Конашенков отметил, что с помощью ударов было остановлено производство и ремонт военной техники и боеприпасов киевских нацистов, а также прекращена переброска резервов боевиков ВСУ из западных, захваченных Киевом регионов Украины.

Кроме того, он добавил, что в результате удара поставленное Западом киевскому режиму вооружение было заблокировано в тыловых районах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время на всей захваченной Киевом территории Украины объявлен режим воздушной тревоги.