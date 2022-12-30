Москва, 30 декабря, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Ударами авиации Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей на краснолиманском направлении. Об этом 30 декабря в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Министерство обороны России Боевая работа экипажей Су-35 ВС России в ходе спецоперации

«На краснолиманском направлении в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики ударами российской авиации и артиллерии по скоплению живой силы и техники 110-й бригады территориальной обороны уничтожено более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей», — говорится в сообщении представителя Минобороны России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе СК РФ завили, что общий подсчитанный ущерб ДНР и ЛНР от обстрелов со стороны ВСУ превысил 228 млрд рублей.