Москва, 30 декабря, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Новым годом и Рождеством. Текст поздравительной телеграммы 30 декабря обнародовала пресс-служба армянского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Никол Пашинян

Путин отметил, что в уходящем году исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Арменией и Россией. Он также оценил итоги визита Пашиняна в Москву.

«Вам удалось зафиксировать стратегическую направленность двустороннего альянса, наметить шаги по дальнейшему развитию партнёрского взаимодействия по различным направлениям, в том числе в форматах ЕврАзЭС, ОДКБ и СНГ», — говорится в телеграмме.

Путин выразил надежду на то, что диалог между странами и конструктивная работа продолжатся, как по актуальным темам, так и по региональным вопросам. Он также пожелал жителям Армении мира и процветания.

Напомним, 29 декабря Пашинян выразил сомнение, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе справляются с ситуацией в Лачинском коридоре. Он призвал Москву поднять данный вопрос на обсуждении в Совбезе ООН.