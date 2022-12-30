Москва, 30 декабря, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Роструд напомнил гражданам России о праздниках в наступающем, 2023 году, сообщает 30 декабря ведомство в своем телеграм-канале.

Борис Кустодиев. Зима. 1916

Ведомство подготовило памятку о предстоящих в 2023 году праздниках. Согласно сообщению, новогодние каникулы состоятся с 1 по 8 января. В феврале отмечаем День защитника Отечества — длинные выходные с 23-го по 26-е.

Кроме того, Международный женский день — 8 марта, майские праздники — с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.

«В июне отмечаем День России — отдыхаем с 10-го по 12-е. День народного единства празднуем в ноябре, отдыхаем с 4 по 6 ноября», — говорится в сообщении Роструда.

Роструд Календарь праздничных и выходных дней на 2023 год

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Федеральной службе по труду и занятости заявили, что граждане России, которые будут работать в праздничные дни, могут рассчитывать на повышенную оплату труда.