Мариуполь, ДНР, 30 декабря, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации 30 декабря сообщили о предложении ведомства создать базу ДНК погибших в Мариуполе из-за сложностей в установлении их личностей.

Александр Погожев ИА REGNUM Мариуполь

«В связи с этим предложено организовать работу по формированию базы ДНК погибших в Мариуполе для ее использования в решении задач, поставленных перед следствием, а также для обеспечения возможности родственникам узнать судьбу их близких, числящихся пропавшими без вести», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Следственный комитет сообщил об обнаружении более трех тысяч тел убитых мирных жителей после отхода вооруженных сил Украины из города Мариуполя.