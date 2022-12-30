Киев, 30 декабря, 2022, 13:13 — ИА Регнум. В настоящее время на всей захваченной Киевом территории Украины объявлен режим воздушной тревоги. Это следует 30 декабря из данных онлайн-карты воздушных тревог так называемого минцифры киевского террористического режима.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Кроме того, воздушная тревога объявлена в захваченных боевиками ВСУ частях Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что режим воздушной тревоги был объявлен в Киеве.