Пекин, 30 декабря, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В Китае считают провокационные действия США первопричиной проблем с безопасностью в Южно-Китайском море. Об этом 30 декабря заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Иван Шилов ИА REGNUM Влияние США на Тайвань

«Китай призывает США прекратить подобные опасные провокационные действия, прекратить перекладывать вину и очернять КНР», — заявил представитель МИД КНР.

Как сообщил Ван Вэньбинь, США регулярно направляют авиацию корабельного базирования для проведения разведки, тем самым нанося серьезный вред национальной безопасности Китая.

Китайская сторона, по заявлению Ван Вэньбиня, продолжит принимать необходимые меры для решительной защиты суверенитета и безопасности и будет продолжать работать со странами региона для поддержания мира и стабильности в Южно-Китайском море.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае считают, что Соединенные Штаты должны прекратить продажу вооружений Тайваню.