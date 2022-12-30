Бишкек, 30 декабря, 2022, 13:02 — ИА Регнум. В Киргизии прилагаются огромные усилия для развития русского языка по всей стране. Об этом 30 декабря заявил президент республики Садыр Жапаров.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский язык

Он напомнил, что в будущем году в стране будет построено девять русскоязычных школ за счёт российской стороны. При этом он подчеркнул, что в Киргизии после развала Советского Союза значительно сократилось число квалифицированных учителей русского языка, особенно в регионах.

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«Если у нас будут хорошие русскоязычные школы, будет хорошее качество образования на русском языке, то, глядишь, лет через пять-десять у нас с новыми силами будет развиваться русский язык», ― цитирует РИА Новости Жапарова.

Он также подчеркнул, что, в принципе, нельзя вести дела в странах СНГ, внутри ЕАЭС, не владея русским языком. Кроме того, напомнил глава республики, русский язык широко используется в рамках ООН.

Президент страны также считает, что граждане Киргизии, которые работают в России, должны свободно владеть русским языком.

«Знание языка на высоком уровне очень пригодится в работе», ― отметил он.

Напомним, в соответствии с конституцией Киргизии, государственным языком в республике является киргизский, а русский язык имеет статус официального и языка межнационального общения. При этом в стране регулярно предлагают лишить русский язык статуса официального и ввести штрафы за незнание киргизского языка.

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Как заявил спикер республиканского парламента Нурлан Шакиев, каждый житель республики обязан знать киргизский язык.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство просвещения России и министерство образования Киргизии договорились об отправке 150 российских педагогов в киргизские школы в 2023 году. Методическую помощь им будут оказывать специалисты одного из ведущих педагогических вузов — Башкирского государственного педагогического университета.

Стороны также подписали соглашение о деятельности школы, построенной в Киргизии Газпромом. Преподавание в этом учебном заведении будет вестись на русском языке и по российским образовательным стандартам.