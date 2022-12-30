Кишинёв, 30 декабря, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Экс-президент Молдавии, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон сообщил, что его мать Галину Додон 30 декабря допросили в прокуратуре. Об этом политик написал в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

«Её вызвали не столько ради деклараций, потому что ей в любом случае нечего сказать, сколько, чтобы запугать, чтобы снова надавить на меня, чтобы унизить нас и показать всем, что установленный [президентом Молдавии] Майей Санду садистский режим не знает границ и готов исполнить любой политический заказ, против кого угодно», — сообщил Додон.

По его мнению, действующая в Молдавии власть якобы пытается запугать всех жителей страны. Додон подчеркнул, что он и его родственники выдержат давление. Экс-президент также заявил о нежелании бежать из страны, он уверен, что правосудие будет на его стороне при этом режиме или после.

«Что сделает судебная система с вами, после того как диктатура ПДС падёт, а прокуратура вернётся на службу народу?» — написал политик.

Он также заявил, что большинство представителей действующего руководства страны якобы приготовили «тревожные чемоданчики» для бегства за границу.

Напомним, на Додона в мае 2022 года завели уголовное дело и поместили под домашний арест. Политику предъявили обвинения по статьям «Пассивная коррупция», «Незаконное обогащение», «Измена родине» и пр. Его адвокаты добились снятия этой меры пресечения в ноябре. По делу также проходит его жена.