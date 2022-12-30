Лондон, 30 декабря, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Жителям некоторых районов Великобритании приходится подолгу ждать, чтобы похоронить своих родных. Часто проходится ждать больше месяца, прежде чем тело усопшего предается земле. Причиной этому стала большая нагрузка на патологоанатомов из-за роста смертности. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Микалоюс Чюрлёнис. Симфония похорон (V). 1903

В его материале, в частности, говорится о том, что в 2022 году в Великобритании зарегистрировано свыше 540 тыс. смертей. Этот показатель на 8% превысил цифры, зафиксированные за пять лет до пандемии коронавируса.

В настоящее время объем работы патологоанатомов увеличен, в частности, из-за роста смертей от онкологических заболеваний, так как пациентам был не вовремя поставлен диагноз из-за пандемии.

Как отметил директор похоронной службы в Ливерпуле, бывший президент Национальной ассоциации директоров похоронных служб Дэвид Баррингтон, из-за задержек со вскрытиями и увеличением срока ожидания похорон патологоанатомам приходится использовать грим, чтобы придать усопшим «презентабельный вид».