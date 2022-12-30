Москва, 30 декабря, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Соглашение между странами — участницами Содружества Независимых Государств (СНГ) о пенсионном обеспечении граждан данных государств прекращает действовать с 2023 года. Об этом 30 декабря официально сообщает МИД России на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«1 января 2023 года прекращается действие Соглашения о гарантиях прав граждан государств — участников СНГ в области пенсионного обеспечения», — говорится в публикации.

Закон о денонсации данного соглашения подписал президент РФ Владимир Путин 11 июня 2022 года. Причиной для такого решения стало то, что нормы документа перестали соответствовать текущей ситуации, изменившейся за 30 лет после распада СССР. Пенсионные системы в странах СНГ работают на других принципах.

Напомним, соглашение о пенсионных правах граждан СНГ и стран Прибалтики было подписано в марте 1992 года для того, чтобы выплачивать пособия пенсионерам с большим советским стажем.