Киев, 30 декабря, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Режим воздушной тревоги объявлен в Киеве. Это следует 30 декабря из данных онлайн-карты воздушных тревог так называемого минцифры киевского террористического режима.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Уточняется, что воздушная тревога в Киеве была объявлена в 13:47 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД преступного режима Киева Дмитрий Кулеба заявил, что киевский режим якобы не пойдет на дипломатические или военные территориальные уступки.