Мариуполь, ДНР, 30 декабря, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Следственный комитет сообщил об обнаружении в Мариуполе более трех тысяч убитых мирных жителей после отхода из города вооруженных сил Украины.

Никита Третьяков ИА REGNUM Улица Мариуполя

«Так, только в апреле на оставленных украинскими войсками позициях были обнаружены тела 51 мирного жителя, а уже после полного освобождения и обследования города их количество составило более трех тысяч», — передает РИА Новости слова пресс-службы СК 30 декабря.

Отмечается, что против главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного и нескольких других военачальников возбуждено уголовное дело по факту преступлений киевского режима в городе Мариуполе.

Ранее сообщалось, что официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в ходе брифинга 29 декабря назвала характер украинской и западной пропаганды преступным.