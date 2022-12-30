Москва, 30 декабря, 2022, 12:50 — ИА Регнум. По автомобильной отрасли российским руководством принята новая стратегия, рассказал 30 декабря министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров в интервью «России 24».

Владимир Югасов ИА REGNUM Территория бывшего Автомобильного завода им. Ленинского Комсомола (АЗЛК). Москва

Денис Мантуров «Принята стратегия по автомобильной отрасли».

Он пояснил, что стратегия развития автомобильной промышленности в России рассчитана на период до 2035 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Минпромторг РФ планирует направить на программы поддержки спроса на российские автомобили дополнительные средства.