Москва, 30 декабря, 2022, 12:48 — ИА Регнум. На лётно-испытательную станцию передали два стратегических бомбардировщика Ту-160М. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Function.mil.ru Ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М

Отмечается, что первый из самолётов был серийно собран по программе воспроизводства Ту-160М, а второй является строевой машиной, которой была проведена глубокая модернизация.

«На лётные испытания переданы два очередных стратегических ракетоносца Ту-160М, разработанных ПАО «Туполев», — говорится в сообщении.

Также указывается, что будут проведены необходимые испытания систем и двигателей стратегических бомбардировщиков, а также бортового радиоэлектронного оборудования самолётов, и затем их передадут в эксплуатирующую организацию.

«Ту-160 — важнейшая часть ядерной триады России, поэтому модернизация строевых машин и возобновление производства этих стратегических бомбардировщиков — наша приоритетная задача. В ближайшие годы производство этих машин будет наращиваться», — приводятся в сообщении слова гендиректора государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замминистра обороны РФ генерал армии Павел Попов рассказал, что при модернизации авиационных управляемых ракет, предназначенных для ближнего боя, главное управление инновационного развития Минобороны России по результатам эксперимента собирается использовать отечественную матричную инфракрасную головку самонаведения.