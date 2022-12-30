Санкт-Петербург, 30 декабря, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Решением суда в Ленинградской области бывшие сотрудники полиции и их пособник-иностранец признаны виновными в превышении должностных полномочий и организации хищения топлива из магистральных трубопроводов высокого давления.

Transneft.ru Нефтепровод

Как установлено следствием и судом, бывшие начальник и оперуполномоченный отдела ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, вступив в преступный сговор, организовали хищение топлива из нефтепродуктопроводов на территории Ленинградской области. Для совершения преступлений они привлекли ранее судимого гражданина прибалтийской республики.

«При этом информировали его о времени и месте, в которых необходимо совершать инженерные работы по врезке в нефтепродуктопровод, времени и маршрутах патрулирования, а также осуществляли финансирование указанной преступной деятельности», — раскрыли суть обвинения в Следственном управлении СКР по Ленобласти.

Фигуранты уголовного дела признаны виновными, в зависимости от роли каждого, в превышении должностных полномочий, организации совершения покушения на кражу, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в повреждении нефтепродуктопровода, которое могло повлечь нарушение его нормальной работы, совершенном из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору.

Бывшему начальнику отдела ГУ МВД назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, бывшему оперуполномоченному — в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев условно, с испытательным сроком 3 года. Пособнику-иностранцу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно, с испытательным сроком 4 года.

Ранее сообщалось о задержании органами ФСБ и МВД гражданина Латвии за крупное хищение дизельного топлива из трубопровода в Ленобласти.