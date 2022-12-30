Вашингтон, 30 декабря, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Передача Украине зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot стала своеобразным прощальным жестом США перед поражением ВСУ. Он сможет оправдать действия Вашингтона в случае поражения в конфликте на Украине и будет означать лишь то, что США якобы сделали все, что смогли, но помочь Киеву не удалось. Такое мнение высказал 30 декабря экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Redacted.

Sivi Steys ЗРК Patriot

«Я начинаю думать, что поставки Patriot — определенный жест от США. Все для того, чтобы весной американские и европейские политики могли сказать: «Мы сделали все, что могли, мы послали им все, что у нас было, но у нас ничего не получилось», — заявил Макгрегор.

Он также оценил политику США в конфликте на Украине как полное безумие, так как шансов на успех не было изначально. Ранее полковник оценил потери армии киевского режима в 150 тыс. человек.

Как отметил Макгрегор, попытки Запада спасти положение Киева обречены на провал, он также предрек Украине «печальный исход», от неё «почти ничего не останется», считает экс-советник главы Пентагона.