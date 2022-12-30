Москва, 30 декабря, 2022, 12:41 — ИА Регнум. В условиях усиливающейся геополитической напряжённости возрастает значимость российско-китайского стратегического партнёрства как стабилизирующего фактора. Об этом 30 декабря в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеосвязи 30 декабря заявил президент РФ Владимир Путин.

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Глава государства подчеркнул, что координация России и Китая на международной арене служит формированию справедливого миропорядка.

«Координация Москвы и Пекина на международной арене, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), БРИКС, «Группы двадцати», служит формированию справедливого, основанного на международном праве миропорядка», ― сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что Россия и КНР одинаково смотрят на причины, ход и логику происходящей трансформации глобального геополитического ландшафта.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что власти Китая намерены в 2023 году «углублять стратегическое взаимное доверие и сотрудничество» с Россией, невзирая на давление западных стран.