Киев, 30 декабря, 2022, 12:36 — ИА Регнум. По словам главы МИД преступного режима Киева Дмитрия Кулебы, киевский режим якобы не пойдет на дипломатические или военные территориальные уступки. Он заявил об этом 30 декабря в интервью «РБК Украина».

ИА REGNUM Регионы под контролем РФ (сиреневый). Регионы под контролем террористического Киевского режима (оранжевый)

По словам Кулебы, ранее глава киевского режима В. Зеленский заявлял, что он выступает против таких решений, а потому «ни один квадратный сантиметр» захваченной Киевом территории Украины якобы не станет предметом уступок дипломатического или военного характера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД преступного режима Киева Дмитрий Кулеба призвал «запихнуть» жителей РФ в российские границы и закрыть их «на замок».

Отметим, на данный момент непонятно, какой будет граница захваченной режимом Киева украинской территории, так как ранее ДНР и ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области по итогам проведённых там референдумов приняли решение о воссоединении с Россией.