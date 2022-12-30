Москва, 30 декабря, 2022, 12:33 — ИА Регнум. В Госдуме предложили наделить всех защитников Донбасса статусом участника боевых действий, передает корреспондент ИА REGNUM 30 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«После Нового года мы будем вносить законодательную инициативу о наделении всех защитников Донбасса, которые воевали в ополчении с 2014 года, статусом участника боевых действий», — сообщил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

По его убеждению, у них должна быть такая же социальная защита, как и у тех, кто участвует в спецоперации с 24 февраля 2022 года».

Он убежден, что коллеги в Госдуме поддержат инициативу парламентариев и закон будет принят.

Ранее Госдума приняла закон о статусе ветерана боевых действий и инвалида боевых действий для добровольцев, участвующих в специальной военной операции на Украине. Речь идет о гражданах, поступивших в созданные по решению органов государственной власти Российской Федерации добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года.

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